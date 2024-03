Novak Djokovic se sépare de son entraîneur Goran Ivanisevic

Djokovic, 36 ans, travaillait avec Ivanisevic depuis 2018. Le Serbe a remporté 12 titres du Grand Chelem en compagnie du Croate, vainqueur de Wimbledon en 2001, portant son total à 24 titres, égalant le record de Margaret Court.

"Je me souviens du jour où j'ai invité Goran à rejoindre mon équipe. C'était en 2018 et Marian (Vajda, ndlr.) et moi-même cherchions à innover et de la magie sur service à notre duo", a écrit Djokovic sur Instagram. "Non seulement nous avons amené du service mais aussi beaucoup de rires, d'amusement, d'années terminées N.1 mondial, des records et 12 titres du Grand Chelem supplémentaires. Goran et moi-même avons décidé de mettre un terme à notre collaboration il y a quelques jours. Notre entente sur le terrain a connu des hauts et des bas mais notre amitié restera solide."