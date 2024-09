Pas de regrets pour Elise Mertens qui a "joué un bon match" face à Arnya Sabalenka

Mertens, tête de série N.33 du tournoi, a pourtant des occasions d'embêter davantage son ancienne partenaire de double avec huit balles de break, toutes sauvées par la lauréate de l'Open d'Australie. "J'ai en fait joué un bon match", a réagi Mertens sur le site de la fédération belge de tennis. "Sur ces balles de break, je n'ai pas pu faire grand-chose. Il y a eu des services incroyables, parfois même sur la deuxième balle. Elle a pris des risques à chaque fois, et cela a payé pour elle. C'est dommage, j'ai eu des occasions, mais en même temps, je n'ai pas eu l'opportunité de les concrétiser."

Mertens tire un bilan positif de son US Open où elle a atteint les huitièmes de finale pour la 14e fois en Grand Chelem et malgré son élimination prématurée en double. "J'ai en tout cas le sentiment que j'ai encore quelque chose à offrir. J'espère pouvoir bâtir là-dessus et continuer sur cette lancée dans les semaines et les mois à venir. Je ne suis donc pas trop déçue par cette défaite en double, j'ai économisé beaucoup d'énergie. Ma priorité reste clairement le simple, où je sens que je suis de nouveau sur la bonne voie."