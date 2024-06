Premier Grand Chelem chez les juniores pour Jeline Vandromme, grande fan de Sabalenka

"C'est hyper cool de me retrouver à Roland-Garros", a-t-elle confié aux médias belges. "Je n'étais encore jamais venue ici. Ce sera une expérience incroyable. J'ai déjà pu m'entraîner une heure et les courts sont somptueux. Je suis ravie de pouvoir participer ici", a ajouté la Flandrienne, qui est une grande fan de la Bélarusse Aryna Sabalenka (WTA 2), lauréate de l'Australian Open.

Tout va très vite à l'heure actuelle pour Jeline Vandromme, élève de secondaire en latin-sciences et nourrit également une passion pour le piano. L'an dernier, la Brugeoise avait été sacrée championne d'Europe et lauréate du Junior Masters U16. Et elle vient donc d'y ajouter l'Astrid Bowl, en simple et en double.

"Mon ambition est de disputer d'abord tous les tournois du Grand Chelem chez les juniores et de le faire ensuite, je l'espère, chez les professionnelles", a-t-elle poursuivi. "Et l'idée est aussi de jouer quelques tournois ITF plus tard dans l'année. Ce n'est pas toujours facile à combiner, mais je m'en sors. Après Roland-Garros, j'aurai sept examens à passer. J'ai commencé à jouer au tennis à l'âge de 5 ans. J'ai bien progressé ces derniers temps, mais je peux encore m'améliorer sur tous les plans, et notamment dans le jeu vers l'avant."