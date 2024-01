Première finale pour Minnen dans un tournoi WTA 500: "Le mérite de n'avoir jamais lâché"

Greet Minnen (WTA 62) était heureuse, vendredi, d'avoir atteint la finale du double au tournoi WTA 500 sur dur de Brisbane, doté de 1.736.763 dollars. La Campinoise, 26 ans, associée à la Britannique Heather Watson (WTA 74), 31 ans, a battu en demi-finales l'Espagnole Cristina Bucsa (WTA 66) et la Russe Alexandra Panova (WTA 59) 2-6, 6-4, et 10/8 au super tie-break après 1h39 de jeu.

"Je suis très contente d'être en finale", a-t-elle confié à l'Agence BELGA après la rencontre. "Il s'agit, qui plus est, de ma toute première en double dans un tournoi WTA 500. Ce fut un match palpitant et nous avons dû fameusement nous employer pour revenir dans la partie. Nous nous sommes battues sur chaque point malgré le fait que ce ne fut pas le match parfait et nous avons eu le mérite de ne jamais avoir lâché. Et cela fait également d'avoir pris ma revanche après ma défaite au premier tour en simple (contre l'Espagnole Bucsa, ndlr)."

Il s'agira de la quatrième finale en double sur le circuit WTA pour Greet Minnen, qui compte déjà deux titres conquis avec Alison Van Uytvanck à Luxembourg en 2018 et 2021. La native de Turnhout affrontera ce samedi l'Ukrainienne Lyudmyla Kichenko (WTA 32) et la Lettone Jelena Ostapenko (WTA 34), la paire tête de série N.5 du tableau.