Prochain objectif pour Yanina Wickmayer, les qualifications de l'US Open

"Le prochain rendez-vous sera les qualifications de l'US Open", a expliqué depuis la Tchéquie à l'Agence BELGA son coach Gérald Moretti. "C'est évidemment dommage de devoir se retirer d'un tournoi, surtout pour Yanina qui déteste abandonner, mais ce n'était pas possible de continuer. La saison est encore longue et il faut en tenir compte. Il était prévu qu'elle dispute encore un tournoi WTA 125 en Pologne la semaine prochaine, mais nous allons évidemment renoncer. Si tout va bien, nous en profiterons pour partir quelques jours plus tôt pour New York, aux alentours du 15 août."

Gérald Moretti est en tout cas ravi de la manière de Yanina Wickmayer a mené son come-back après être devenue maman d'une fille en avril 2021. "Je suis admiratif de ce Yanina est en train de réaliser", a-t-il poursuivi. "Il a fallu en gagner des matches pour revenir dans le Top 100 comme elle vient de la faire. Elle le mérite vraiment, car elle a une éthique de travail remarquable. J'entends souvent des joueurs dire qu'ils s'entraînent dur, mais Yanina le fait vraiment. Elle est hyper pro. Et en combinaison avec sa vie de maman, je dis chapeau. C'est dommage que le cut pour l'US Open se soit fait trop tôt, sans quoi elle aurait figuré dans le tableau final. Mais si elle continue comme ça, elle va encore réaliser de belles choses."