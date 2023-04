Quatrième demi-finale en 2023 pour Gillé-Vliegen : "Nous voulons aller chercher ce titre"

Sander Gillé (ATP 47) et Joran Vliegen (ATP 48) disputeront samedi leur quatrième demi-finale de l'année 2023 après s'être qualifiés sans jouer à Estoril vendredi. Les Limbourgeois, tête de série N.4 du tableau, ont profité du forfait de la paire formée par le Moldave Radu Albot (WTA 563) et du Roumain Victor Vlad Cornea (WTA 95).

"Nous ne savons pas ce qui s'est exactement passé", a confié Joran Vliegen à l'Agence BELGA. "On nous a simplement expliqué qu'un de nos adversaires s'était retiré. On suppose qu'Albot devait aller jouer quelque part d'autre en simple, et qu'il n'avait pas envie de rester, mais ce n'est qu'une rumeur. Mais bon, nous sommes satisfaits de notre entrée en lice dans le tournoi. Un premier match sur terre battue est toujours un peu compliqué. Les conditions sont différentes, le jeu également. Cela faisait un petit temps aussi que nous n'avions plus joué en tournoi, vu que n'entrions pas dans le tableau à Indian Wells et à Miami. Mais cela s'est bien passé".

Samedi Sander Gillé et Joran Vliegen, déjà vainqueurs à Pune en Inde, début janvier, rencontreront les Portugais Nuno Borges (ATP 129) et Francisco Cabral (ATP 53), tenants du trophée.