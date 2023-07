Roger Federer sera mis à l'honneur sur le court central mardi

Federer, 41 ans et qui avait mis fin à sa carrière en septembre dernier, a remporté huit de ses vingt titres en Grand Chelem sur le gazon londonien, étant le joueur le plus titré du tournoi. Après cinq titres de suite entre 2003 et 2007, le Suisse s'est également imposé en 2009, 2012 et 2017.

"Je suis heureuse d'annoncer que Roger sera avec nous demain (mardi, ndlr) et nous organiserons une cérémonie sur le court central avant le début des matches pour le mettre à l'honneur en tant que joueur le plus titré chez les messieurs", a déclaré Sally Bolton, CEO de l'All England Club. "Pour ceux qui ont la chance d'avoir une place pour le court central demain, je vous encourage à rejoindre votre place pour 13h15 et nous pourrons profiter d'un moment pour célébrer ses performances et le remercier pour tous les bons souvenirs."