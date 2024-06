Roland-Garros: attention, Djokovic retrouve l'oeil du tigre

Partager:

Novak Djokovic est bien présent en deuxième semaine à Roland-Garros, malgré les doutes nés d'un premier semestre traversé comme un fantôme. Jamais aussi motivé qu'en Grand Chelem, le N.1 mondial, impressionnant pour avancer en 8e, monte en puissance dans sa quête d'un 25e sacre majeur. Ses jeunes rivaux qui ambitionnent de lui succéder au palmarès sont prévenus: que ce soit Alexander Zverev, arrivé en grande forme à Paris, mais passé près de la correctionnelle au 3e tour, ou Jannik Sinner et Carlos Alcaraz, en promenade de santé jusqu'ici.

Pendant qu'ils dormaient tranquillement dans la nuit de samedi à dimanche, le Serbe, dont on se demandait si la lassitude n'avait pas fini par le gagner et lui couper les jambes ces derniers mois, a réveillé sa rage de vaincre et son tennis pour écoeurer Lorenzo Musetti, 7-5, 6-7 (6/8), 2-6, 6-3, 6-0, au bout de 4h29 min d'un combat fini à 03h06 du matin. Jamais une rencontre n'avait été bouclée si tard dans l'histoire de Roland-Garros. De quoi susciter l'admiration de nombre d'observateurs, tels Fabrice Santoro au commentaire sur Amazon Prime: "Il a 37 ans, il a 24 titres du Grand Chelem, il est deux heures du mat', et il se bat comme un guerrier". - "Comme LeBron James" -

"Djokovic est comme Lebron James à 39 ans, il se bat jusqu'au bout, il donne tout et il aime ça, c'est incroyable à voir", soulignait John McEnroe au micro de NBC. Sans solution après la perte du troisième set --"J'étais en réelle difficulté. Lorenzo m'a rendu la tâche très difficile. Il était impénétrable. A un moment, je ne savais plus vraiment quoi faire"-- le Serbe est pourtant parvenu à élever son niveau de jeu et surtout à finir plus fort physiquement. Comme d'habitude, serait-on tenté de rappeler. Or, rien ne semblait évident pour "Nole" avant le tournoi, abordé perclus de doutes, à la fois sur sa condition et son mental, faute d'avoir remporté le moindre tournoi au cours d'un premier semestre loin de ses standards.