Roland-Garros: Iga Swiatek, le discret rouleau compresseur

Avec humilité, discrétion et timidité, Iga Swiatek marque chaque année un peu plus l'histoire du tennis, auréolée samedi d'un quatrième titre à Roland-Garros, le troisième consécutif, et avance à la manière d'un rouleau compresseur mû par un caractère combatif qui la porte depuis ses premières frappes sur les courts de tennis de Varsovie. Tout a bien changé depuis son arrivée au plus haut niveau sur la pointe des pieds, en 2020, lorsqu'elle a remporté à la surprise générale son premier tournoi du Grand Chelem dans le quasi-anonymat d'un triste Roland-Garros automnal sous Covid.

Quatre ans plus tard, c'est en tant qu'immense favorite qu'elle a battu en finale l'Italienne Jasmine Paolini (6-2, 6-1). A 23 ans, la Polonaise continue à creuser l'écart en tant que N.1 mondiale, bien loin devant ses poursuivantes Coco Gauff et Aryna Sabalenka. Tout a changé, mais pas Swiatek, qui fait toujours preuve d'une grande discrétion. Elle qui sur le terrain se transforme en machine, distribuant les bagels (sets remportés 6-0) à ses adversaires à tour de bras comme lors de ce 8e de finale express contre la Russe Anastasia Potapova (6-0, 6-0 en 40 minutes). Avant d'en arriver là, elle a fait son apprentissage à Varsovie, où elle est née le 31 mai 2001. "C'était une petite fille qui voulait apprendre le plus vite possible à jouer. Et quand elle a appris, ce qui comptait le plus pour elle c'était de gagner", se rappelle son premier entraîneur, Artur Szostaczko.

"C'était une combattante... Je savais que si un set allait jusqu'au tie-break, il n'y avait pas à s'inquiéter, elle n'allait pas craquer", raconte le coach à l'AFP. Désormais, la joueuse est au sommet du tennis féminin, avec à son palmarès cinq titres du Grand Chelem (Roland-Garros 2020, 2022, 2023 et 2024, US Open 2022), 21 titres au total sur le circuit. - Sourire et agressivité -