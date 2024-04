Sander Gillé et Joran Vliegen contre Stefanos et Petros Tsitsipas au premier tour

Sander Gillé et Joran Vliegen affronteront les Grecs Stefanos et Petros Tsitsipas au premier tour du tournoi de tennis ATP Masters 1000 de Madrid, épreuve sur terre battue dotée de 7.877.020 euros.

Gillé et Vliegen, qui se partagent la 21e place mondiale en double, forment la paire tête de série N.9 dans la capitale espagnole. Ils ont hérité au premier tour de Stefanos Tsitsipas (ATP 7 en simple et ATP 141 en double) et son frère Petros (ATP 105 en double), bénéficiaires d'une invitation.

La paire belge de Coupe Davis avait remporté le tournoi ATP Masters 1000 de Monte-Carlo à la mi-avril, leur première victoire dans un Masters 1000. Les deux joueurs restent cependant sur une élimination au premier tour du tournoi ATP 250 de Munich.