Sander Gillé et Joran Vliegen en demi-finales sans jouer

Sander Gillé et Joran Vliegen accèdent directement en demi-finales du tournoi de tennis ATP 250 d'Estoril en double sans passer par la case 'quarts de finale'.

La paire belge a vu en effet ses adversaires en quarts de finale, le Moldave Radu Albot et le Roumain Victor Vlad Cornea déclarer forfait.

Pour tenter de rejoindre la finale de ce rendez-vous au Portugal sur terre battue doté de 562.815 euros, Sander Gillé (ATP 47 en double), 32 ans, et Joran Vliegen (ATP 48 en double), 29 ans, têtes de série N.4, devront affronter soit le Néerlandais Robin Haase et l'Autrichien Philipp Oswald, soit les Portugbais Nuno Borges et Francisco Cabral.