Sander Gillé et Joran Vliegen rejoignent les demies en battant les têtes de série N.2

Sander Gillé (ATP 42 en double) et Joran Vliegen (ATP 43 en double) se sont qualifiés pour les demi-finales du Challenger d'Aix-en-Provence, tournoi de tennis sur terre battue doté de 200.000 euros, jeudi, en France. Le duo belge a battu sur un double 6-4 la paire formée par le Monégasque Hugo Nys (ATP 26 en double) et le Polonais Jan Zielinski (ATP 17), têtes de série N.2. La rencontre a duré 1 heure et 19 minutes.

Vainqueurs cette année des tournois ATP 250 de Pune et d'Estoril, Gillé et Vliegen affronteront, pour une place en finale, les Portugais Nuno Borges et Francisco Cabral, victorieux 7-6 (7/4), 6-3 contre la paire formée par l'Américain Robert Galloway et le Mexicain Miguel Angel Reyes-Varela.

Plus tôt dans la journée, David Goffin (ATP 95) s'était qualifié pour les quarts de finale du simple en battant 6-4, 3-6, 6-2 le Français Dan Added (ATP 252).