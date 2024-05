Satisfaite de son entrée en lice, Mertens a "toujours eu le sentiment d'être en contrôle"

"Je suis très satisfaite d'avoir bien servi lors des points importants", a ajouté Elise Mertens. "Et de m'être montrée patiente. Il m'arrive parfois de me précipiter, d'en vouloir trop. Sur terre battue, il faut être agressive, mais aussi coriace. Il faut être prête à rester trois heures sur le court au besoin. C'est mental et physique. J'ai bien pu me préparer après ma défaite prématurée à Madrid et une victoire est toujours bonne pour la confiance".