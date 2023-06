Sofia Costoulas gagne un troisième tournoi en double

Sofia Costoulas a remporté le double au tournoi de tennis ITF de Tainan, une épreuve sur terre battue dotée de 25.000 dollars, samedi, à Taïwan. Costoulas et sa partenaire taïwanaise Li Yu-Yun ont battu le duo local formée par Lee Ya-Hsin et Lee Ya-Hsuan, têtes de série N.4, sur un double 6-4. La rencontre a duré 1 heure et 31 minutes.