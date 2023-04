Stefanos Tsitsipas, double tenant du titre, éliminé en quarts de finale par Taylor Fritz

En demi-finale, Fritz affrontera le Russe Andrey Rublev, 6e mondial et tête de série N.5, qui est venu à bout de l'Allemand Jan-Lennard Struff, 100e mondial et issu des qualifications, en deux sets 6-1, 7-6 (7/5).

Le joueur grec, 3e mondial et tête de série N.2, s'est incliné en deux sets 6-2, 6-4 face à l'Américain Taylor Fritz, 10e mondial et tête de série N.8. La rencontre a duré 1 heure et 10 minutes.

Dans les autres quarts de finale, le Russe Daniil Medvedev, 5e mondial et tête de série N.3, affrontera le Danois Holger Rune, 9e mondial et tête de série N.6, avant un duel 100% italien entre Jannik Sinner, 8e mondial et tête de série N.7, et Lorenzo Musetti (ATP 21), tombeur du N.1 mondial Novak Djokovic jeudi en 8es de finale.