Su-Wei Hsieh et Xinyu Wang remportent le double dames

Hsieh et Wang ont battu en finale la Canadienne Leylah Fernandez et l'Américaine Taylor Townsend en finale en trois sets : 1-6, 7-6 (7/5) et 6-1. Le match a duré 2 heures et 12 minutes.

Pour Hsieh, 37 ans, et Wang, 21 ans, il s'agit de leur premier titre de Grand Chelem en duo. Spécialiste du double, Hsieh a déjà remporté Roland Garros en 2014 et Wimbledon à trois reprises (2013, 2019 et 2021). Son dernier triomphe à Londres était aux côtés d'Elise Mertens.