Tennis: Djokovic et Alcaraz, enfin réunis

Jusque-là, les circonstances ont empêché le N.1 mondial et celui qui le délogera à coup sûr du trône du tennis mondial après le tournoi italien à la simple condition d'y jouer au moins un match, de figurer dans le même tableau.

Novak Djokovic et Carlos Alcaraz, qui n'ont fait que se croiser depuis le début de la saison, s'apprêtent à disputer leur premier tournoi commun en 2023 à Rome, dernier Masters 1000 avant Roland-Garros, à partir de mercredi.

Il y a d'abord eu la blessure musculaire à la jambe droite qui a privé Alcaraz d'Open d'Australie, où Djokovic a triomphé pour la 22e fois en Grand Chelem et égalé le record de Rafael Nadal - lui tenu éloigné du circuit depuis bientôt quatre mois par un muscle de sa hanche gauche.

Il y a ensuite eu l'impossibilité - sur le point d'être levée - pour le Serbe, non vacciné contre le Covid-19, de participer aux Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Le jeune Espagnol, qui a opté pour la tournée sud-américaine de février sur terre battue pour lancer sa saison, s'est imposé en Californie et a été stoppé en demi-finales en Floride.

Il y a enfin eu l'impasse d'Alcaraz sur Monte-Carlo, premier Masters 1000 de la saison européenne sur ocre, pour se donner le temps de souffler, suivie de celle sur Madrid de Djokovic, pas dans sa meilleure forme depuis sa reprise.