Tennis: Sabalenka veut sa revanche contre Swiatek à Madrid

Sabalenka, N.2 mondiale et sacrée pour la première fois en Grand Chelem à l'Open d'Australie en janvier, a empoché son billet pour la finale madrilène aux dépens de la Grecque Maria Sakkari (9e), dominée 6-4, 6-1 jeudi.

"A Stuttgart, je me suis précipitée, énervée, sur les balles courtes, j'ai trop tenté le coup gagnant. Cette fois, je jouerais avec plus de patience et j'attendrais la bonne balle pour finir le point", imagine Sabalenka.

"C'est toujours un combat difficile contre Iga, j'y suis prête", ajoute-t-elle.

A un peu plus de trois semaines de Roland-Garros (28 mai-11 juin), Sabalenka confirme en tout cas sa très belle forme en 2023: la Bélarusse, qui fêtera ses 25 ans vendredi, atteint déjà sa cinquième finale de la saison (pour deux titres) en sept tournois disputés.