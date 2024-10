Une journée de finales pour refermer la 9e édition de l'European Open à Anvers

Après une semaine d'intenses batailles en double comme en simple, les champions seront couronnés sur l'acrylique estampillé 'Antwerp', dimanche après-midi.

Le double ouvrira le bal sur les coups de 14h00. Les Autrichiens Alexander Erler et Lucas Miedler (ATP 54 et 68 en double) s'aligneront face au duo américano-kazakh de Robert Galloway et Aleksandr Nedovyesov (ATP 38 et 57 en double). L'année dernière, les frères Stefanos et Petros Tsitsipas s'étaient imposés à Anvers, mais ils ont été sortis dès le 1er tour par les Néerlandais Robin Haase et David Pel en 2024.