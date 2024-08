US Open: Coco Gauff, la défense tranquille

"C'est de la pression mais aussi un privilège et ma nouvelle devise, c'est +Si tu défends, c'est que tu as gagné quelque chose auparavant+", a affirmé la N.3 mondiale quelques jours avant le début du tournoi lundi.

L'an dernier, elle avait expliqué avoir trouvé un surcroit de motivation grâce aux "haters ou aux jaloux" sur les réseaux sociaux. Cette fois, ces mêmes réseaux l'ont aidée, mais de façon positive avec ce très récent commentaire: "Pourquoi te stresser à cause d'une victoire?"

"Je me suis dit que c'était une bonne façon de voir les choses. Personne ne pourra me reprendre ce titre alors pourquoi me stresser au sujet de quelque chose que j'ai déjà fait?", explique-t-elle.

La rencontre à l'occasion des Jeux olympiques de Paris (où elle a échoué en huitièmes de finale) d'athlètes de haut niveau s'illustrant dans d'autres sports n'est pas étrangère à ce détachement vis-à-vis de la pression.