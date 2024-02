Van Uytvanck en finale pour sa rentrée après son opération au dos : "Je me suis épatée"

"Je suis ravie", a-t-elle confié à Belga. " Ma jeune adversaire jouait vraiment bien. Elle m'a fait mal avec son coup droit lifté de gauchère qu'elle croisait sur mon revers. Je devais rester agressive, mais ce n'était pas évident, d'autant que j'étais un peu fatiguée. J'ai continué à me battre et je suis très heureuse de m'en être sortie. C'est super, surtout au vu du tirage au sort, avec un premier tour contre Tauson (NdlR : 86e mondiale). Je devais être costaude, mais j'ai joué un match assez exceptionnel. Je me suis épatée. Je ne m'attendais pas à jouer à ce niveau. Je ne peux donc être que satisfaite."

Pour le titre, elle retrouvera dimanche la Russe Julia Avdeeva (WTA 246), 21 ans. Elle l'avait battue en finale à Reims le 8 octobre dernier.

"J'ai douté que les choses puissent s'arranger avec mon dos", a-t-elle poursuivi. "Je me suis posée beaucoup de questions et j'ai eu maintes conversations avec des spécialistes. J'ai fait tout ce que j'ai pu pour me donner une chance de rejouer. Et là, cela tient. Ce qui est le plus important. Bien sûr, il y a des courbatures, mais ce sont des douleurs musculaires. La finale, on verra. Avdeeva frappe très fort dans la balle. J'espère que j'aurai bien récupéré. Mais je veux avant tout savourer."