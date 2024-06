Van Uytvanck, titrée et top 300 : "Très fière d'être parvenue à retrouver mon niveau"

"Je suis évidemment très heureuse de ce titre", a-t-elle confié à Belga. "Je suis très fière de moi, d'être parvenue à retrouver mon niveau. J'étais seule cette semaine (NdlR : sans sa coach, Ann Devries) pour économiser quelques frais, mais je me suis très bien débrouillée. Et ma femme m'a rejointe sur la fin. La finale était passionnante. Maria est une joueuse atypique, avec ses slices, et je commettais trop de fautes. Je savais que je pouvais faire mieux et j'ai très bien joué tactiquement, faisant plus service-volée et venant chercher les points au filet. C'est ce qui a fait la différencee.

Il s'agit du meilleur résultat d'Alison Van Uytvanck depuis son retour à la compétition, le 12 février au tournoi W75 d'Altenkirchen, où elle s'était inclinée en finale contre la Russe Julia Avdeeva (WTA 246). Il lui vaudra aussi d'effectuer un bond de plus de 130 places au classement WTA pour venir se nicher au 265e rang.