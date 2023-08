Wickmayer peut reprendre la raquette pour préparer les qualifs de l'US Open

La blessure au dos qui a contraint Yanina Wickmayer (WTA 90) à l'abandon la semaine dernière au tournoi WTA 250 sur dur de Prague n'est plus qu'un mauvais souvenir. L'Anversoise, 33 ans, reprendra sa raquette jeudi et devrait être prête pour disputer les qualifications de l'US Open, la semaine du 21 août, a expliqué son coach, Gérald Moretti.

"Yanina s'était bel et bien blessée au bas du dos », a expliqué le Bruxellois mercredi à l'Agence BELGA. "Avec les soins prodigués par son médecin et de la kiné, cela va aujourd'hui beaucoup mieux. Elle a reçu le feu vert pour reprendre la raquette. Nous allons donc rejouer pour la première fois demain (jeudi) et voir un peu ce que cela va donner, si elle ne ressentira pas de douleur. Dans notre planning, il est prévu un départ le 17 août pour New York afin de bénéficier de suffisamment de temps pour bien se préparer pour les qualifs de l'US Open".

Yanina Wickmayer vient de retrouver une place dans le top 100 à la suite d'une première moitié de saison tonitruante marquée par trois titres sur le circuit ITF et une en demi-finale d'un tournoi WTA 250 de Varsovie. Ce fut malheureusement un rien trop tard dans le calendrier pour entrer directement dans le tableau final.