Wim Fissette, capitaine belge: "On a peut-être sous-estimé l'impact émotionnel pour Greet"

Greet Minnen (WTA 62) battue par Dalma Galfi (WTA 136), Yanina Wickmayer (WTA 74) victorieuse contre Anna Bondar (WTA 114) samedi, Wim Fissette analysera les données pour aborder la journée dominicale qui verra, dans cet ordre, Minnen se mesurer à Bondar, qu'elle connaît bien pour avoir évolué en double sur le circuit, mais contre qui elle n'a pris qu'un set en quatre confrontations en simple sur le circuit, puis Wickmayer affronter Galfi.

Le double précisément, il vaudrait mieux éviter qu'il soit décisif selon Wim Fissette, car "la paire hongroise avec Timea Babos et Anna Bondar est très forte", a souligné le capitaine belge, rappelant les quatre victoires en Grand Chelem en double de Babos (deux fois l'Open d'Australie et deux fois Roland Garros, tous avec la Française Kristina Mladenovic). "J'ai confiance en mon double", évoquant Wickmayer et Minnen. "Nous allons tirer les leçons de la journée. Nous sommes arrivés plein de confiance ici, malheureusement Greet est passée à côté de son match. Greet, numéro 1 belge ici, avec le public, l'enjeu, a été impactée par l'émotion. Peut-être avons-nous sous-estimé le contexte émotionnel. Elle n'a pas joué son tennis, mais heureusement dans cette compétition, on a une chance de se refaire. Elle aura l'occasion de le faire demain (dimanche). Ce que Yanina a fait déjà. Elle a joué un match fantastique, avec une grosse énergie. Elle a bien servi et a été proactive pour aller chercher les occasions. C'est sûr que je préfèrerais gagner après les simples plutôt que d'attendre le double."