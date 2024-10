Wim Fissette devient le nouvel entraîneur d'Iga Swiatek

"Je suis heureuse d'annoncer que Wim Fissette rejoint notre équipe. Ma carrière est un marathon pour moi, pas un sprint et j'ai toujours travaillé et pris des décisions en ce sens. Je suis impatiente de travailler avec Wim. Il semble avoir une excellente attitude, vision et une immense expérience dans le tennis de haut niveau. C'est toujours crucial d'apprendre à se connaître l'un l'autre mais nous avons bien commencé et j'ai hâte d'être bientôt sur le terrain."

Swiatek, 23 ans, avait annoncé il y a deux semaines la fin de sa collaboration avec Tomasz Wiktorowski qui l'a aidé à remporter trois fois de suite Roland-Garros (2022, 2023, 2024) et une fois l'US Open (2022).