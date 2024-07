Wimbledon: Daniil Medvedev bat Jannik Sinner et retrouve les demi-finales

"Je savais que pour battre Jannik, il faudrait remporter un match très dur. Il n'est plus le gars qu'on bat facilement, même si j'y ai cru un moment quand il s'est senti mal. Mais je savais qu'il était capable de se rétablir et de mieux jouer, alors je suis content d'avoir su rester à un haut niveau", a commenté Medvedev.

Sinner a effectivement connu une défaillance physique en début de troisième set, lorsqu'il a soudain semblé d'une extrême faiblesse.

"C'est toujours des moments difficiles à gérer parce que j'ai bien vu qu'il ne se déplaçait pas bien à un moment. Alors on veut le faire courir, pour qu'il souffre un peu plus. Mais en même temps, on sait qu'il va finir par se dire que puisqu'il ne peut plus courir, il va tenter le tout pour le tout. Et c'est ce qu'il a fait ! Mais bon, pour moi, tout est bien qui finit bien", a commenté Medvedev.

Si Sinner a pu se battre jusqu'au bout, le Russe a fini par prendre sa revanche de la finale de l'Open d'Australie, en janvier, où Sinner s'était imposé en cinq sets.