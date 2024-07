Wimbledon: Djokovic réussit une entrée maîtrisée

"Je suis simplement très heureux de la façon dont j'ai joué et dont je me suis senti sur le court. Je ne savais pas comment ça allait se passer, alors je suis vraiment content", a commenté le Serbe de 37 ans qui se remet d'une opération au ménisque droit subie il y a un peu plus de trois semaines.

En quête d'un huitième titre à Wimbledon pour égaler le record de Roger Federer et d'un 25e titre du Grand Chelem pour améliorer son propre record, il affrontera au deuxième tour le Britannique Jacob Fearnley (277e et invité) ou l'Espagnol Alejandro Moro (188e et issu des qualifications).

Même s'il avait assuré que tout allait bien, ce premier match de Djokovic depuis son arthroscopie était important pour juger sur pièce de son état.

"J'ai essayé de vraiment me concentrer sur le jeu et de ne pas trop penser à mon genou. Tout ce que je pouvais faire pour être là aujourd'hui, je l'ai fait durant ces trois dernières semaines avec mon équipe. Je pense que si ça avait été un autre tournoi, je n'aurais pas pris le risque de reprendre aussi tôt, mais j'adore Wimbledon", a-t-il expliqué au public du Centre Court sur lequel Carlos Alcaraz avait mis un terme à une série de 34 victoires -et quatre titres- d'affilée en finale l'an dernier.