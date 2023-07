Wimbledon: le roi Federer intronisé dans le royal box

Puis le speaker a annoncé "Mesdames et messieurs, Roger Federer!", et une ovation debout a accompagné l'entrée du champion en costume beige clair et cravate sombre, qui s'est positionné à la gauche de la princesse de Galles.

Ont suivi des applaudissements interminables, auxquels la princesse a mis un terme en s'asseyant et en invitant l'ancien joueur à en faire autant.

La tenante du titre Elena Rybakina et son adversaire Shelby Rogers ont alors pu faire leur entrée sur le Centre Court.