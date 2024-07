Wimbledon: Sinner et Alcaraz au tout petit train

La première journée a été marquée dans le tableau féminin par le forfait de la N.3 mondiale et demi-finaliste sortante Aryna Sabalenka, blessée à une épaule, et par la promenade de santé de Coco Gauff.

. Alcaraz s'emploie

Son adversaire Mark Lajal, 269e mondial, aurait pu étonner le sobre Carlos Alcaraz par sa chevelure paille coiffée en palmier sur le crâne.

Il se trouve que l'Estonien l'a aussi étonné par son tennis, lui qui n'avait encore jamais joué en compétition sur gazon avant cet été lorsqu'il a été éliminé au deuxième tour des qualifications des Challengers de Surbiton puis Nottingham, avant de passer les trois tours de qualifications à Wimbledon.

"Il a fait un très bon match et je dois reconnaître qu'il m'a un peu surpris parce que je ne l'avais pas vraiment vu jouer avant. Il a un très bon niveau et je suis certain de le recroiser sur le circuit", a commenté l'Espagnol après sa victoire 7-6 (7/3), 7-5, 6-2 en 2h22.