WTA Lyon : Maryna Zanevska franchit le 1er tour

(Belga) Maryna Zanevska a passé sans encombre le premier obstacle à l'Open 6e Sens Métropole de Lyon de tennis. La N.3 belge, 93e à la WTA, a battu lundi en début d'après-midi au premier tour de ce tournoi WTA 250 joué en salle sur surface dure et d'une dotation de 259 303 dollars la Hongroise Dalma Galfi qui la précède de deux places à la WTA (91). La native d'Odessa s'est imposée 6-1 et 7-6 (7/3). Leur match a duré 1 heure et 29 minutes.

Zanevska, 29 ans, mène 6 victoires à 2 dans ses duels avec la native, il y a 24 ans, des rives du lac Balaton. Au 2e tour, notre compatriote rencontrera l'Américaine de 32 ans Madison Brengle (WTA 80) ou la Chinoise de 34 ans Shuai Zhang, tenante du titre, 23e mondiale et 2e tête de séries à Lyon. Une autre Belges est présente dans la capitale des Gaules, la 2e dans la hiérarchie, Alyson van Uytvanck (WTA 76). Elle débutera contre l'Allemande Tamara Korpatsch (WTA 78) avec la possibilité en cas de succès de rencontrer la Française Caroline Garcia, lauréate du dernier Masters et 5e mondiale. À condition que la première tête de série écarte de sa route au premier tour la Tchèque Tereza Martincova (WTA 87). (Belga)