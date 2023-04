WTA: Ons Jabeur, blessée, renonce à Madrid

Ons Jabeur, quatrième joueuse mondiale blessée samedi au mollet au tournoi de Stuttgart, a annoncé lundi qu'elle ne défendrait pas son titre au WTA 1000 de Madrid cette semaine.

"J'ai une petite déchirure au mollet et je vais avoir besoin d'un peu plus de temps pour récupérer", a indiqué la Tunisienne sur ses réseaux sociaux: "Je suis triste d'annoncer que je ne pourrai pas jouer et défendre mon titre" à Madrid.