Yanina Wickmayer et Kimberley Zimmermann dans le dernier carré du double

Yanina Wickmayer (WTA 88 en double) et Kimberley Zimmermann (WTA 70) se sont qualifiées pour les demi-finales du double au ournoi de tennis WTA 125 de Puerto Vallarta, mercredi au Mexique. La paire belge s'est imposée 6-4, 7-5 face au duo composé de la Britannique Maia Lumsden (WTA 76) et de l'Américaine Sabrina Santamaria (WTA 84) en quarts de finale (1er tour) de cette preuve jouée sur surface dure et d'une dotation de 115.000 dollars.