Ysaline Bonaventure se hisse en quarts de finale du simple et s'incline en double

Ysaline Bonaventure a remporté le match en trois sets 7-6 (7/2), 1-6, 6-3 et deux heures et trois minutes de jeu.

En quarts de finale, la joueuse belge rencontrera Donna Vekic, 31e mondiale et 3e tête de série à Monterrey. La Croate a battu l'Américaine Emma Navarro (WTA 134) 6-3, 6-2.

Ysaline Bonaventure a ensuite joué le double en compagnie de l'Italienne Lucia Bronzetti et a été moins heureuse. La paire italo-belge s'est inclinée 7-5 et 6-3 en 67 minutes face au duo formé de la Néerlandaise Rosalie Van der Hoek et de la Taïwanaise Fang-Hsien Wu.