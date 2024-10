Zizou Bergs après son succès au 1er tour : "Le soutien du public m'a aidé à la fin"

"Je n'étais pas trop nerveux avant le match", a expliqué Bergs. "Et j'ai commencé avec une bonne intensité. Directement, le break cela fait du bien A un moment donné, j'ai réalisé que la tension de ma raquette n'était pas bonne. Je l'avais augmentée après l'entraînement cette semaine dans l'autre salle parce que je la trouvais trop basse, mais aujourd'hui c'était trop. Donc j'ai changé de raquette, juste après le break, et j'ai retrouvé mon rythme et mon flow. Au début du 2e set, j'ai eu une petite décompression et je n'étais plus à 100% dans le match. A la fin, avec le public qui m'a soutenu, cela m'a aidé à être plus efficace. Cela fait tellement de bien qu'il y ait autant de monde. Cela montre que le tennis vit en Belgique."

"J'ai pas mal utilisé le service-volée et essayé de jouer vers l'avant. C'est ce que je dois faire pour m'améliorer. Cela donne confiance et c'est nécessaire pour prendre ses responsabilités aux moments importants."