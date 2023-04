Zizou Bergs a été battu au second tour des qualifications du tournoi ATP de Houston, une épreuve sur terre battue dotée de 642.735 dollars, dimanche aux Etats-Unis. Le Limbourgeois, 135e mondial et 4e tête de série des qualifications, s'est incliné 6-2, 6-3 en 1 heure et 15 minutes