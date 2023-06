Zizou Bergs manque l'occasion de défier Andy Murray en finale

Zizou Bergs (ATP 131) n'est pas parvenu à se qualifier pour la finale du tournoi Challenger 125 de Surbiton joué sur gazon et doté de 145.000 euros samedi en Angleterre.

Le N.2 belge a été battu en demi-finales par l'Autrichien Jurij Rodionov (ATP 134) 6-2 et 6-4 après 1h21 de jeu.

Dans la première demi-finale, l'Écossais Andy Murray (ATP 43), ancien numéro 1 mondial, a battu l'Australien Jordan Thompson (ATP 76) 7-6 (7/5) et 6-3. Murray, 36 ans, deuxième tête de série à Surbiton, a remporté le mois dernier le tournoi Challenger d'Aix-en-Provence, son premier trophée depuis 2019 et son 46e et (jusqu'à présent) dernier titre ATP lors de l'European Open à Anvers.