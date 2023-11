Zizou Bergs se qualifie pour le 2e tour face à Benjamin Lock

Zizou Bergs (ATP 180) a obtenu son billet pour le 2e tour du tournoi de tennis ATP Challenger 75 de Calgary, lundi au Canada. Troisième joueur belge au classement mondial et 6e tête de série dans la cité olympique, le Limbourgeois de 24 ans s'est défait en trois sets 7-6; 6-3, 6-3 du Zimbabwéen Benjamin Lock (ATP 342). La rencontre s'est achevée au bout d'une heure et 58 minutes de jeu.

Bergs n'a plus joué depuis son élimination au premier tour des qualifications de l'European Open, l'ATP 250 d'Anvers mi-octobre.

Plus tôt dans la journée Kimmer Coppejans (ATP 186) n'a lui pas réussi à se qualifier pour le 2e tour. Il a subi la loi du Canadien Liam Draxl (ATP 412), 21 ans et bénéficiaire d'une invitation, en deux sets 6-4, 6-1 La rencontre a duré une heure et 21 minutes

Les deux Belges disputent aussi le double. Coppejans (ATP 730 en double) joue en compagnie du Britannique Ryan Peniston (ATP 605). Bergs (ATP 296 en double) est associé au Canadien Gabriel Diallo. Le hasard a décidé de les opposer au premier tour.