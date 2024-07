Zverev, Auger-Aliassime, Musetti et Fritz passent en huitièmes de finale

Alexander Zverev, 4e mondial, s'est qualifié pour les huitièmes de finale du tournoi de tennis aux Jeux Olympiques de Paris. L'Allemand, tenant du titre et troisième tête de série, a dominé au deuxième tour le Tchèque Tomas Machac (ATP 39).

Le match s'est conclu en deux sets 6-3, 7-5 sur la terre battue parisienne. Zverev, finaliste du dernier Roland-Garros, jouera au tour suivant contre l'Australien Alexei Popyrin (ATP 63), vainqueur de Stan Wawrinka (ATP 149) dans le même temps (6-4, 7-5).

Plus tôt mardi, l'Italien Lorenzo Musetti, 16e joueur mondial et 11e tête de série, a éliminé l'Argentin Mariano Navone (ATP 37) en deux sets 7-6 (7/2), 6-3 et 1h56 de jeu. En huitièmes, il sera opposé à la septième tête de série, l'Américain Taylor Fritz (ATP 12). Ce dernier a passé le deuxième tour près une bataille en trois sets 7-6 (7/3), 3-6, 6-2 avec le Britannique Jack Draper (ATP 27).