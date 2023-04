Victoire de Glenn Van Parijs en Porsche Carrera Cup Benelux à Spa-Francorchamps

Avec plus de trente Porsche 911 GT3 Cup sur la liste des engagés, la Porsche Carrera Cup Benelux 2023 a fait sa rentrée dans le cadre du Championnat du Monde d'Endurance (FIA WEC) sur le Circuit de Spa-Francorchamps.

Glenn Van Parijs a remporté la course 1 disputée vendredi après-midi sur une piste sèche. Parti en pole position, le pilote de l'équipe August by NGT a converti sa première place sur la grille de départ en victoire pour s'imposer devant le Néerlandais Robert De Haan et l'Anglais Keegan Masters.

Après des essais plus difficiles, le Liégeois Benjamin Paque, courant également pour August by NGT, a pris la quatrième place. Sam Dejonghe (RedAnt Racing) a pris la sixième position tandis que Didier Glorieux (Speedlover) prend la deuxième place en catégorie Pro-Am. Podium également en catégorie Am pour Luc Vanderfeesten (RedAnt Racing).