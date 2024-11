"4 euros le chocolat chaud... je le savoure": les marchés de Noël s'ouvrent, entre magie et désenchantement pour le portefeuille

Il est de retour avec ses incontournables : des tartiflettes réconfortantes aux vins chauds conviviaux. Bienvenue dans le plus grand et le plus ancien marché de Noël de Belgique, Liège et ses plaisirs gourmands, pas toujours bon marché. "4 euros au chocolat chaud, je le bois avec plaisir, c'est vraiment cher", souligne une visiteuse. "20 euros pour 4 verres, quand on le dit comme ça, c'est vrai que ça pique un peu, mais sinon si on continue comme ça, c'est vrai que ça va revenir vite cher", ajoute un autre client.

4 000 euros les cinq semaines

Un impact aussi pour les exposants, compter 4 000 euros pour cinq semaines d'exploitation, le double si ce chalet dispose d'une terrasse, sans frais d'électricité et de personnel. Depuis 18 ans, Michel y est présent. "Ça fonctionne le week-end et la semaine, c'est un peu plus calme, et le lundi, le mardi et le mercredi ça vivote, et les autres jours ça tourne nettement mieux."