400 emplois menacés chez Cassis et Paprika: la chaîne enclenche une procédure de réorganisation judiciaire "silencieuse"

La chaîne de prêt-à-porter féminin Cassis & Paprika a tenu un conseil d'entreprise extraordinaire jeudi après-midi, après avoir déposé une demande de procédure de réorganisation judiciaire "silencieuse". En Belgique, 120 magasins et 400 emplois sont concernés. Le personnel craint pour son avenir. "Paniqués, stressés, surtout pour le salaire. Ils avaient énormément de questions, si leur magasin allait fermer ou pas. On ne sait pas où on va arriver, on a su discuter avec la direction hier et on espère trouver des solutions", explique Pauline Geskière, déléguée SETCa.

Cela intervient dans une période compliquée pour le monde du prêt-à-porter. "C'est très difficile, on le voit tous les jours, les soldes et les promos, les gens ne sont plus attirés que par ça", regrette Pauline Geskière.