Les prix de l'électricité en hausse à cause de la météo: voici pourquoi

Le temps sombre, peu venteux et plus froid de ces derniers jours pousse les prix du marché de gros de l'électricité à leurs niveaux les plus élevés depuis près d'un an.

Le prix pour livraison ce mardi atteint 137 euros le mégawattheure, soit le plus haut niveau depuis fin novembre 2023. Vers 18h, le prix du mégawattheure atteindra même 325 euros, au plus haut depuis décembre 2022.