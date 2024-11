Après l'élection de Donald Trump, les entreprises belges tremblent: faut-il vraiment s'inquiéter?

Lors de l'élection présidentielle américaine du 5 novembre, Donald Trump a été réélu pour un second mandat. Bien qu'il ne prenne officiellement ses fonctions qu'en janvier prochain, il a déjà annoncé de nouvelles mesures protectionnistes, notamment une augmentation des taxes à l'importation. Cela soulève des questions pour les entreprises belges : quelles seront les répercussions sur leurs exportations vers les États-Unis ?

Un impact limité, sauf si...

L'une des principales inquiétudes concerne l'introduction possible de taxes à l'importation de l'ordre de 10 %, notamment sur des secteurs tels que l'acier et l'agroalimentaire. "Cela représente 7 % de nos exportations vers les États-Unis, soit un peu moins de 4 milliards d'euros. Les principaux produits concernés sont les produits pharmaceutiques, qui sont généralement épargnés par ce genre de mesures. Pour nous, le risque reste assez limité", explique Baudouin de Hemptinne, conseiller économique à l'AWEX, l'Agence wallonne à l'exportation. "Cependant, si Trump engage une véritable guerre commerciale et impose une taxe de 10 %, alors des secteurs comme l'acier et l'agroalimentaire pourraient être touchés."