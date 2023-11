Arnaques sur Immoweb: "Attention les jeunes", nous confie le patron

L'intelligence artificielle "va avoir un rôle très important" dans la détection de fraudes. "Il y a une tendance à la fausse annonce à travers des sites immobiliers. Cela s'est surtout ressenti au mois de septembre, au moment où les étudiants cherchent des kots. On s'est rendu compte qu'à ce moment-là, il y avait de plus en plus d'annonces frauduleuses, des faux propriétaires qui essayent d'avoir une caution payée à l'avance, d'être payé pour obtenir un rendez-vous."

Immoweb travaille ainsi avec les autorités et a de nombreux dossiers à envoyer. Le site mobilier bloque actuellement ces annonces manuellement, mais l'intelligence artificielle va jouer un rôle primordial car elle permettre de détecter plus vite ces fraudes.