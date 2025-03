Combien de Français vivent réellement en Belgique ? Le chiffre pourrait vous étonner

Diplomatie et économie au menu de l'invité de 7h50 de Martin Buxant, ce mercredi. L'Ambassadeur de France en Belgique, Xavier Lapeyre de Cabanes, a apporté un éclairage détaillé sur les relations incontournables entre les deux nations voisines. Différents aspects ont été abordés : le poids économique des ressortissants français en Belgique, les relations commerciales et industrielles, ainsi que la coopération militaire et diplomatique.

Selon l'Ambassadeur, la communauté française en Belgique dépasse les chiffres officiels. « Mes compatriotes qui sont inscrits au Consulat Général de France à Bruxelles sont 123 000... mais c’est plutôt dans les 200-250 000. » En comptant les étudiants français non-inscrits, ce chiffre pourrait atteindre environ 300 000 personnes. Un phénomène dont l’évolution reste difficile à suivre dû au va-et-vient fréquent entre les deux pays. Cela représente tout de même 2,56% de la population, soit 1 personne sur 39 sur notre territoire.