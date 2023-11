Concurrence: la Commission inflige une amende de 26,6 millions d'euros à Rabobank

Entre 2006 et 2016, les deux institutions financières, par le biais de certains de leurs traders, ont échangé des informations commerciales sensibles et coordonné leurs stratégies de négoce et de fixation des prix, explique la Commission dans un communiqué.

Deutsche Bank elle-même est épargnée d'une amende salée de 156 millions d'euros, car elle a révélé l'infraction à la Commission en vertu de son programme de clémence.