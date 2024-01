Des erreurs de construction mènent à des retards sur la ligne à haute vitesse aux Pays-Bas

En raison de fissures constatées sur des ponts et viaducs, les trains doivent réduire leur vitesse sur le tronçon reliant Amsterdam à Rotterdam aux Pays-Bas. Cela entraînait vendredi des retards, impactant également la Belgique.

Depuis l'automne 2022, la vitesse est limitée à 80 km/h au lieu de 300 km/h sur un viaduc de la ligne, sur lequel des fissures ont été observées. Neuf autres viaducs et ponts de conception similaire se trouvent sur le tracé et sur plusieurs d'entre eux, des fissures commencent à apparaître, à cause d'erreurs de construction, a indiqué jeudi le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire néerlandaise ProRail.

La vitesse maximale sur le tronçon a dès lors été réduite de 160 à 120 km/h. La décision a mené à la suppression de trains jeudi. Cela ne devrait cependant plus être le cas vendredi, alors que la limitation de vitesse a été intégrée au système informatique de ProRail, a rassuré vendredi la compagnie ferroviaire NS.