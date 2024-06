Deux parents sur trois aimeraient un budget plus important pour les loisirs des enfants

Près de deux parents sur trois (65%) souhaiteraient bénéficier de moyens financiers plus importants pour permettre à leurs enfants de profiter de davantage de stages, plaines ou séjours durant les congés scolaires. C'est ce qui ressort d'une enquête menée par la mutualité Solidaris auprès de ses affiliés. Ce taux grimpe même à 73% pour les familles monoparentales et 86% parmi les groupes sociaux défavorisés. Les différences entre les divers types de familles sont criantes, pointe la mutualité socialiste.

L'étude révèle que sept parents sur dix ont inscrit au moins un enfant à une activité organisée durant l'été 2023, mais ce taux diminue à six parents sur dix (61%) pour ceux vivant seuls et à la moitié des répondants parmi les familles moins aisées.

Les parents dépensent en moyenne 160 euros par enfant, mais cela varie de 193 euros pour les groupes sociaux favorisés à 106 euros de l'autre côté du spectre. Les parents seuls dépensent en moyenne 15% de moins, rapporte Solidaris.

La situation est plus compliquée pour les familles avec des enfants en situation de handicap. Un peu plus d'un tiers de ces enfants a participé à des activités l'été dernier. Les parents qui n'ont pas inscrit leur enfant à une activité pointent surtout le manque d'adaptation, l'offre insuffisante et le coût.

"Les résultats soulignent l'importance de maintenir et d'améliorer l'accès aux activités de loisirs pour tous les enfants, indépendamment de leur situation socio-économique ou de handicap", estime Solidaris, qui appelle à une adaptation de l'offre d'activités de loisirs pour les familles, principalement en termes de coût et de qualité d'encadrement.