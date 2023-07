"Du champ à l'écran": plusieurs outils numériques pour soutenir la production locale

L'Agence wallonne pour la promotion d'une agriculture de qualité (Apaq-W) a présenté lundi, à la Foire agricole de Libramont, en présence du ministre wallon de l'Agriculture et du Numérique, Willy Borsus, plusieurs outils numériques visant à soutenir et encourager la production et la consommation locales.

"La numérisation est une réalité qui est aujourd'hui devenue incontournable", a résumé le ministre wallon, jugeant important que l'Apaq-W saisisse pleinement les nouvelles opportunités offertes par les outils numériques pour valoriser la production agricole wallonne de qualité.

Cette "nouvelle offre digitale" de l'Agence se décline en quatre services "complémentaires et innovants". Il s'agit d'une nouvelle application mobile #Jecuisinelocal, disponible gratuitement, qui permet aux consommateurs de trouver et géolocaliser plus de 1.000 producteurs, points de vente ou artisans. L'application se veut complémentaire au site internet "jecuisinelocal.be", lancé en 2020. De nouvelles fonctionnalités de l'application sont déjà annoncées dès septembre comme des fiches recettes, la possibilité de créer un profil de consommateur et de sauvegarder des préférences, etc.