Elia plaide pour une flexibilité à grande échelle de la consommation électrique

Une flexibilité à grande échelle de la consommation peut bénéficier tant aux consommateurs qu'au système électrique, fait savoir mardi le gestionnaire du réseau de transport d'électricité à haute tension Elia, sur la base de la présentation des résultats de son étude "The Power of Flex".

Pour le gestionnaire du réseau, il devient désormais possible de "consommer de l'électricité aux moments où elle est la moins chère". Par exemple, illustre Elia, charger sa voiture électrique la nuit, quand le vent souffle, peut s'avérer bien plus intéressant que durant les heures de pointe plus chères de la soirée.

Concrètement, l'étude d'Elia illustre qu'aligner la consommation sur la production (renouvelable) permet d'utiliser le réseau électrique plus efficacement, avec comme résultat de pouvoir réduire les investissements dans de nouvelles capacités visant à gérer la consommation de pointe.